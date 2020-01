Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Gesunder, starker Rücken – Schmerzen im Rücken gehören für viele Menschen leider zum Alltag. Nicht selten entsteht daraus eine langwierige und belastende Lebenssituation. Die gute Nachricht ist, das Deutsche Rote Kreuz bietet einen weiteren Kurs, „starker Rücken“ in Wissen an. Er beginnt am Montag, den 13. Januar (8x), um 17.15 Uhr. Das Kurskonzept besteht aus Lockerungs-, Kräftigungs-, Stabilisations- und Dehnübungen u. a. mit Einsatz von Zusatzgeräten wie Therabänder, Bälle, Hanteln, usw.

Das Angebot bietet eine optimale Voraussetzung für eine gelenkschonende und wirksame Kräftigung und Funktionalität der gesamten Rückenstrukturen und insgesamt positiver Auswirkungen auf das gesamte Wohlbefinden.

Weitere Informationen gerne bei Birgit Schreiner Tel. 02681 – 800644 (vormittags) oder bei der Kursleitung Marita Wäschenbach Tel. 0151 – 64020074.