BIRKEN-HONIGSESSEN – Jahresabschluss der St. Hubertus Schützenjugend Birken-Honigsesse

Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Jahresabschluss der St. Hubertus Schützenjugend Birken-Honigsessen – Wie in jedem Jahr lud auch im Dezember 2019 die Birkener Schützenjugend ihre Mitglieder und deren Freunde zu einem Jahresabschluss ein. Zunächst ging es nach Hachenburg, um dort die Tradition des Bowlings kurz vor Jahresende wieder aufleben zu lassen. Nach einem spannenden Abend auf der Bahn führte der Weg der Jugendgruppe zurück in heimische Gefilde. Nach einem stärkenden Imbiss im Schützenhaus „auf dem Uhlenberg“ wurde sich auf die dort bevorstehende Übernachtung und den geplanten Spieleabend vorbereitet. Den gemütlichen Ausklang des Abends begleiteten außerdem selbstgebackene Waffeln, die die Jugend nun dank der neuen Waffeleisen der Vereinsscheine-Aktion von Rewe schon zum zweiten Mal nutzen konnte.

Am nächsten Morgen gab es ein reichhaltiges Frühstück, bevor die Kinder und Jugendlichen die Heimreise antraten. Die St. Hubertus-Schützenjugend bedankte sich bei allen Unterstützern, Eltern, Familien und Mitgliedern. Der erste Trainingstag der Jugend im neuen Jahr ist der 7. Januar. Außerdem wird am 26. Januar die Jahreshauptversammlung der Jugend mit anschließendem Ausflug in die Eishalle nach Wiehl stattfinden. (Vereinsbericht) (mari) Foto: St. Hubertus Schützenjugend Birken-Honigsessen