Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Mitgliederversammlung der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken – Honigsessen – Die Mitglieder der St. Hubertus Schützenbruderschaft Birken – Honigsessen sind zur ordentlichen Mitgliederversammlung am Sonntag, den 26. Januar 2020 eingeladen. Die Mitgliederversammlung beginnt um 9 Uhr mit der hl. Messe. Im Anschluss an die hl. Messe findet die Mitgliederversammlung ihre Fortsetzung in der Gaststätte „Zur alten Kapelle“ in Birken – Honigsessen.

Tagesordnung:

Begrüßung durch den Brudermeister

Totenehrung

Feststellung der Beschlussfähigkeit

Bericht des Brudermeisters

Bericht des Geschäftsführers

Aussprache zu TOP 4 – 5

Bericht des Kassierers

Bericht des Rendanten

Bericht des Schießmeisters

Bericht des Jungschützenmeisters

Bericht von Torsten Höfer über das Vogelschießen und Schützenfest 2019, Ausblick auf Vogelschießen und Schützenfest 2020

Aussprache zu TOP 7 – 11

Bericht der Kassenprüfer

Entlastung des Vorstandes

Wahl eines Versammlungsleiters

Ergänzungswahlen zum Vorstand

Fahnenoffizier

Vorstand

Neuwahl der Kassenprüfer

Ehrungen

Behandlung eingegangener Anträge

Anträge und Wünsche

Verschiedenes

Anschließend besteht die Möglichkeit zur Beitragsentrichtung.