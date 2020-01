Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Unfallflucht unter Alkoholeinfluss – Der Jagdpächter von Birken-Honigsessen befand sich am frühen Samstagmorgen, 04. Januar 2020, gegen 01:30 Uhr auf einem Ansitz im Bereich Sonnenhof. Statt des erwarteten Wildes beobachtete er, wie sein in der Nähe abgestellter Pkw durch ein vorbeifahrendes Auto beschädigt wurde. Nach dem Unfall entfernte sich der Verursacher samt seinem Fahrzeug umgehend von der Unfallstelle. Im Rahmen sofortiger Ermittlungen der Polizeiinspektion Betzdorf wurde zunächst das beschädigte Fahrzeug unweit der Unfallstelle entdeckt und kurz darauf der verantwortliche 20jährige Fahrer ermittelt. Dieser stand unter dem Einfluss von etwa 1,2 Promille Alkohol und sieht nun einem Strafverfahren sowie dem Komplettentzug seiner Fahrerlaubnis entgegen. An beiden Pkw entstand relativ geringer Sachschaden von jeweils etwa eintausend Euro. Quelle: Polizei