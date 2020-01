Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

DIERDORF – Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz – Im Rahmen der Streife fiel den Polizeibeamten am frühen Samstag, 04. Januar 2020, um 00:30 Uhr eine dunkel gekleidete Person auf, die zu Fuß in der Königsberger Straße (Industriegebiet) in Dierdorf unterwegs war. Bei der Personenkontrolle konnten eine kleine Tasche mit Betäubungsmittel und Konsumutensilien aufgefunden werden. Gegen den 40jährigen Mann wird wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt. Die Betäubungsmittel und die Utensilien sind polizeilich sichergestellt worden. Quelle: Polizei