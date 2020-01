Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

NIEDERSTEINEBACH – Sachbeschädigung an einem geparkten PKW in Niedersteinebach – In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 02. auf 03. Januar 2020, wurde ein ordnungsgemäß geparkter Mercedes Benz im Emmabergweg in Niedersteinebach beschädigt. Ein(e) bisher unbekannte(r) Täter(in) schlug mit einem Gegenstand die Heckscheibe und die Seitenscheibe der Beifahrerseite ein. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei