Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

WALLMENROTH – Person bei Auffahrunfall verletzt – In der Bahnhofstraße in Wallmenroth ereignete sich am späten Freitagnachmittag, 03. Januar 2020, ein Auffahrunfall, bei dem ein 66jähriger Fahrzeugführer verletzt wurde und über Nacken- und Kopfschmerzen klagte. An der Einmündung zur Hauptstraße erkannte die nachfolgende Pkw-Fahrerin, 27 Jahre alt, den beabsichtigten Abbiegevorgang des vorausfahrenden Herrn zu spät und kollidierte mit dessen Fahrzeugheck. An beiden Fahrzeugen entstand geringer Sachschaden. Quelle: Polizei