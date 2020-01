Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

KATZWINKEL – Trunkenheit im Verkehr – Eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Betzdorf beabsichtigte am Samstag, 04. Januar 2020, gegen 00:40 Uhr in der Alten Poststraße in Katzwinkel die Kontrolle eines Pkw-Fahrers. Dieser erkannte geistesgegenwärtig das Vorhaben und flüchtete, während die Beamten den Streifenwagen noch wendeten, zu Fuß durch mehrere Vorgärten. Wenig später gelang jedoch dessen Festnahme an der nahe gelegenen Halteranschrift. Der erst 20jährige Fahrer stand unter dem Einfluss von mehr als 1,1 Promille Alkohol. Neben einer Strafanzeige erwartet ihn der Entzug seiner Fahrerlaubnis. Quelle: Polizei