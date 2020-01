Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Einsatzreicher Freitag für die Freiwillige Feuerwehr Hamm/Sieg – Zum zweiten Einsatz in diesem Jahr wurden die Einsatzkräfte der Feuerwehr Hamm/Sieg am Freitagvormittag, 03. Januar 2020, um kurz nach 11.00 Uhr alarmiert. Ein Kaminbrand in Roth, Ortsteil Thal wurde von der Leitstelle in Montabaur gemeldet.

Die Feuerwehrleute rückten mit vier Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Während dem Ausrücken der ersten Fahrzeuge wurde durch die Funkeinsatzzentrale im Feuerwehrhaus Hamm/Sieg bereits der zuständige Bezirksschornsteinfegermeister verständigt, der kurz nach der Feuerwehr ebenfalls vor Ort war. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte bestätigte sich der Kaminbrand. Zwei Trupps unter Atemschutz begannen sofort mit der Brandbekämpfung. Im weiteren Verlauf des Einsatzes wurde die Drehleiter der Feuerwehr Wissen/Sieg nachalarmiert, um weitere Glutnester im oberen Teil des Kamins zu löschen. Nach gut zwei Stunden konnte die Meldung „Feuer aus“ gegeben werden. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hamm/Sieg die Feuerwehr Wissen/Sieg, der Regelrettungsdienst mit einem Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei aus Altenkirchen.

Viel Zeit zum Ausruhen blieb nicht. Noch während der Aufräumarbeiten im Gerätehaus wurden die Wehrleute aus Hamm/Sieg um 16.20 Uhr erneut durch die Leitstelle Montabaur zu einem Kaminbrand nach Bruchertseifen alarmiert.

Die Wehr rückte mit fünf Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Einsatzkräfte wurde auch hier ein Kaminbrand bestätigt, der von zwei Trupps unter Atemschutz bekämpft wurde. Der verständigte Schornsteinfegermeister kontrollierte abschließend mit dem Angriffstrupp die Einsatzstelle. Im Einsatz waren neben der Feuerwehr Hamm/Sieg, der Regelrettungsdienst mit einem Rettungswagen und ein Streifenwagen der Polizei aus Altenkirchen.

Über die Brandursachen und die Schadenshöhen kann die Feuerwehr keine Angaben machen. (ct) Fotos: Alexander Müller