Veröffentlicht am 3. Januar 2020 von wwa

WALDBREITBACH – Brand in Waldbreitbach am Freitagabend – Am Freitagabend, 03. Januar 2020, gegen 17:30 Uhr meldete die Rettungsleitstelle einen Gebäudebrand in Waldbreitbach. Vor Ort stellte sich heraus, dass das Feuer in einem angrenzenden Schuppen am Wohnhaus ausbrach. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Die beiden Hausbewohner bemerkten das Feuer frühzeitig und konnten sich ins Freie retten. Es entstand Sachschaden in unbekannter Höhe. Die Brandursache ist derzeit noch unklar und bedarf weiterer Ermittlungen durch die Kriminalpolizei. Quelle: Polizei