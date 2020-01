Veröffentlicht am 3. Januar 2020 von wwa

BAD HÖNNINGEN – Verkehrsunfallflucht mit anschließender Verfolgungsfahrt – Polizei sucht Zeugen – Am Donnerstag, 02. Januar 2020, gegen 19:15 Uhr, befuhr eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Linz am Rhein die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied und beabsichtigten den nachfolgenden Mercedes-Benz aus dem Zulassungsbezirk Köln einer Verkehrskontrolle zu unterziehen. An der Abfahrt Bad Hönningen folgte der PKW nicht dem Anhaltezeichen und versuchte mit rasanter Geschwindigkeit über die B 42 in Fahrtrichtung Neuwied zu flüchten. In Höhe der Anschlussstelle Bad Hönningen- Waldbreitbacher Straße überfuhr der flüchtige PKW die durchgezogene Mittellinie und fuhr entgegen den vorgeschriebenen Fahrtrichtungen von der B 42 ab.

Er wendete im Ausfahrtbereich, um wieder auf die B 42 in Richtung Linz aufzufahren. Hierbei kam es zu einer Gefährdung des entgegenkommenden Streifenwagens, durch den die Fahrbahn blockiert wurde. Zudem touchierte der Mercedes-Benz die Schutzplanke im Einfahrtsbereich. Der PKW setzte seine Flucht mit extrem hoher Geschwindigkeit über die B42 in Fahrtrichtung Linz fort, überholte waghalsig mehrere PKW und verließ die B 42 an der Bahnüberführung Bad Hönningen- Ariendorf, wo der Sichtkontakt der Streifenwagenbesatzung abriss.

Im Rahmen der Fahndung konnte der flüchtige PKW auf der Ariendorfer Straße am Ortsrand parkend vorgefunden werden. Trotz umgehender Absuche unter Zuhilfenahme des Polizeihubschraubers fehlt von dem unbekannten Fahrzeugführer jede Spur.

Neben der Missachtung von Anhaltesignalen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung sowie Verkehrsunfallflucht eingeleitet. Die Polizeiinspektion Linz am Rhein (Tel. 02644 9430) bittet um Zeugenhinweise zu den Tathandlungen sowie zur Identifizierung des flüchtigen Fahrzeugführers. Insbesondere sind Zeugen aufgerufen sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen, die möglicherweise durch das Fahrverhalten gefährdet wurden. Quelle: Polizei