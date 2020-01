Veröffentlicht am 4. Januar 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Schwerer Verkehrsunfall auf Parkplatz – Eine Person schwer verletzt – Am Freitagabend, 03. Januar 2020, gegen 23:04 Uhr kam es auf einem Parkplatz in Höhe des Wildpark Hotel in Bad Marienberg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde.

Der Fahrzeugführer befand sich zunächst in seinem PKW. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug in Bewegung und drohte, von der erhöhten Parkfläche den Steilhang herunter zu rollen. Der Fahrer, der das Fahrzeug daher verließ, stürzte die etwa vier Meter tiefe Hangfläche hinunter und zog sich hierbei nicht unerhebliche Verletzungen im Kopfbereich zu. Feuerwehr und weitere Rettungskräfte waren im Einsatz. Die verletzte Person wurde in ein Krankenhaus gebracht. Quelle: Polizei