ALTENKIRCHEN – Erneutes Weiterbildungsangebot im Haus Felsenkeller – Kurs zur Prüfungsvorbereitung „HeilpraktikerIn für Psychotherapie“ im Frühjahr. Neben Ärzten und Psychologen ist es einer weiteren Berufsgruppe, nämlich den Heilpraktikern für Psychotherapie, erlaubt, psychotherapeutisch zu arbeiten. Die entsprechende Heilerlaubnis erteilt das Gesundheitsamt nach vorheriger Prüfung. Mit dieser staatlichen Erlaubnis ist es möglich, eine psychotherapeutische Praxis zu führen oder die bisherige Berufstätigkeit auszudehnen. Das beliebte Kurskonzept aus Infoabend und Prüfungsvorbereitungskurs wird aktualisiert durchgeführt.

Der Infoabend bietet allen Interessenten/innen die Möglichkeit, persönliche Fragen mit der Referentin (Ulrike Schmickler) zu besprechen und findet am 13. Februar von 18 bis 19 Uhr statt – selbstverständlich kostenfrei.

Der Kurs vermittelt den gesamten prüfungsrelevanten Lernstoff und bereitet Sie effektiv und sehr erfahren auf die Überprüfung beim Gesundheitsamt vor. Inhalte der Weiterbildung sind u. a.: Psychologie, Entwicklungspsychologie, psychiatrische, psychische, psychosomatische und relevante somatische Erkrankungen, wichtige Therapieverfahren und viele Themen mehr. Die Weiterbildung ist geeignet für Menschen, die den Abschluss Heilpraktiker/in Psychotherapie anstreben, die bereits therapeutisch oder beratend ausgebildet sind und in Zukunft psychotherapeutisch arbeiten wollen, die in sozialen, beratenden, pädagogischen, medizinischen Berufen arbeiten und ihr Wissen erweitern wollen, die sich für psychologische Inhalte interessieren und sich eventuell beruflich neu orientieren möchten. NEU: Zwischen den Unterrichtseinheiten können die Teilnehmenden online auf einer speziellen Plattform kommunizieren und auf Materialien zugreifen. Der Kurs beginnt am 07. März und wird an insgesamt zehn Samstagen (jeweils 10 bis 17 Uhr) stattfinden. Die Kursgebühr beträgt 999 Euro Informationen und Anmeldung im Haus Felsenkeller, Telefon: 02681 986412 und Anmeldetelefon: 02681 803598 (rund um die Uhr) oder unter www.haus-felsenkeller.de.

Es wird um eine Anmeldung mind. 1 Woche vor Veranstaltungsbeginn gebeten!