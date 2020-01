Veröffentlicht am 2. Januar 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht in Wissen – Am Sonntagnachmittag, 29. Dezember 2019, gegen 14:14 Uhr, befuhr ein unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Land Rover, Typ Evoque, bordeaux-farbig mit schwarzem Dach, rückwärts die Zufahrt zum Rewe-Parkplatz und beabsichtigte dort sein Fahrzeug zu wenden. Hierbei stieß er gegen den Pfosten der Schrankenanlage und beschädigte diesen. Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern setzte der unbekannte Fahrzeugführer seine Fahrt fort. An der Schranke entstand ein Schaden von ca. 700 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher werden von der Polizeiwache Wissen entgegen genommen. Quelle: Polizei