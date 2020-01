Veröffentlicht am 1. Januar 2020 von wwa

HACHENBURG – Körperverletzung in Hachenburger Gaststätte – An Neujahr, 01. Januar, kam es gegen 05:00 Uhr in einer Gaststätte in der Burgbitz in Hachenburg zu Streitigkeiten zwischen drei Personen, welche zu einer körperlichen Auseinandersetzung führten. Hierbei wurde ein 26jähriger Gast leicht verletzt. Es wurden Strafverfahren wegen Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet. Quelle: Polizei