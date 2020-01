Veröffentlicht am 1. Januar 2020 von wwa

BETZDORF – Brand eines Abfallcontainers in Betzdorf – Am Mittwochmorgen, 01. Januar 2010, gegen 00:40 Uhr brannte in der Industriestraße in Betzdorf ein Abfallcontainer. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen löschen und schlimmeres verhindern. Mögliche Zeugen dieser Tat werden gebeten sich mit der Polizei Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741/9260 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei