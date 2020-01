Veröffentlicht am 1. Januar 2020 von wwa

KIRCHEN – Zigarettenautomat aufgebrochen – Täter flieht – Am Mittwochmorgen, 01. Januar 2010, gegen 00:30 Uhr versuchte eine männliche Person mit einem Werkzeug einen in der Hauptstraße in Kirchen angebrachten Zigarettenautomaten zu öffnen. Hierbei wurde er von aufmerksamen Zeugen beobachtet und angesprochen. Die männliche Person flüchtete daraufhin zu Fuß vom Tatort.

Durch die Zeugenaussagen und polizeiliche Ermittlungsarbeit konnten vielversprechende Hinweise erlangt werden, die zu erwarten lassen, dass der Täter ermittelt wird. Quelle: Polizei