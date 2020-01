Veröffentlicht am 1. Januar 2020 von wwa

HAMM (Sieg) – Feuerwehr Hamm an Silvester und Neujahrstag im Einsatz – Der Jahreswechsel war für die ehrenamtlichen Feuerwehrleute in Hamm nicht gerade ruhig. An Silvester wurde die Wehr gegen 12.30 Uhr alarmiert. Ein Autofahrer meldete eine Ölspur in der Ortsmitte von Hamm. Er habe durch einen technischen Defekt am Fahrzeug jede Menge Motoröl verloren. Die Einsatzkräfte rücken mit zwei Fahrzeugen und sieben Mann in die Lindenallee nach Hamm aus. Die Ölspur zog sich von der Einmündung Schützenstraße über die Lindenallee bis zu einem Parkplatz an der Volksbank. Nach dem Absichern der Einsatzstelle wurde das ausgelaufene Motoröl mit Bindemittel abgestreut und nach dem Einkehren wieder aufgenommen. Im Anschluss wurde eine Fachfirma mit der Straßenreinigung beauftragt. Der Einsatz war nach gut einer Stunde beendet.

Am Neujahrsmorgen wurden die Feuerwehrleute gegen 2.00 Uhr von ihren Piepsern geweckt. Die Leitstelle in Montabaur meldete einen Mülltonnenbrand in der Thomas-Mann-Straße in Hamm. Aufmerksame Nachbarn hatten den Brand entdeckt und den Notruf abgesetzt. Die Anfahrt zum Feuerwehrhaus und anschließend zur Einsatzstelle war Aufgrund der schlechten Sicht durch den Nebel und die Straßenglätte nicht gerade einfach. Als die ersten Kräfte an der Einsatzstelle eintrafen, standen alle vier Mülltonnen in Vollbrand. Die Flammen schlugen an der Hauswand in Richtung Dachstuhl. Sofort nahmen die Feuerwehrleute den Schnellangriffsschlauch vor und konnten so die Ausbreitung des Feuers auf das Wohnhaus verhindern. Mit einer Wärmebildkamera wurde zum Abschluss nochmal alles auf versteckte Glutnester kontrolliert. Danach war der Einsatz beendet. Über die Höhe des Sachschadens und die Brandursache ist nichts bekannt. (am) Fotos: Alexander Müller