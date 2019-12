Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

OBERNEISEN-ALTENDIEZ – 82jähriger Mann aus Oberneisen vermisst – Seit Samstag, den 28. Dezember 2019, gegen 10:00 Uhr wird der 82jährige Heinz Willi Fuhr aus Oberneisen vermisst. Fuhr ist circa 1,75 Meter groß, von schlanker Statur, hat eine Halbglatze und ist Brillenträger. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug er vermutlich eine grüne Jogginghose. Er ist leicht dement. Sein Pkw wurde am Samstagnachmittag, 28. Dezember 2019, an einer Fischerhütte an der Lahn in der Gemarkung Altendiez verlassen aufgefunden. Bisherige Suchmaßnahmen verliefen erfolglos. Wer kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen oder hat Herrn Fuhr seit seinem Verschwinden gesehen oder Kontakt mit ihm gehabt. Hinweise werden an die Polizeiinspektion Diez unter der Tel.-Nr. 06432-6010 erbeten. Quelle: Polizei