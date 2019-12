Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

HERDORF – Kräftezehrender Einsatz in Herdorf – Kaminbrand führte zu Schwelbrand in Zwischendecke – Am Montagabend, 30. Dezember, gegen 20 Uhr wurde die Feuerwehr Herdorf zu einem Kaminbrand gerufen, der sich durch die starke Hitzeentwicklung auf das Holzgebälk im Dachstuhl des Fachwerkhauses ausbreitete.

Beim Eintreffen der ersten Kräfte war ein deutlicher Funkenflug aus dem Schornstein ersichtlich. Mit der fachlichen Beratung eines Schornsteinfegers kehrten die Einsatzkräfte über die Drehleiter den Kamin. Im weiteren Einsatzverlauf mussten größere Öffnungen in der Zwischendecke zum Dachstuhl geschaffen werden, um die Glutnester im Gebälk löschen zu können. Eine Brandausbreitung sowie übermäßiger Schaden konnten durch den Einsatz mehrerer Feuerlöscher und C-Rohre verhindert werden.

Als Vorsichtsmaßnahme wurde mit Hilfe des Rüstwagens der Feuerwehr Daaden sowohl der Kamin als auch die Decke mittels Baustützen abgestützt. Die DRK Ortsvereine Daaden und Herdorf stellten die sanitätsdienstliche Versorgung sicher und sorgten zusätzlich für heiße Getränke und Essen in dem rund fünftstündigen Einsatz. Aufgrund der Minustemperaturen fror das Löschwasser, sodass die Außenflächen immer wieder abgestreut werden mussten. Insgesamt befanden sich 46 Einsatzkräfte von DRK und Feuerwehr vor Ort. Fotos: VG Daaden-Herdorf