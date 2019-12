Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

ELKHAUSEN-KATZWINKEL – Wohnhausbrand in Elkhausen – Keine Verletzten aber großer Sachschaden, das ist die Bilanz nach dem Brand eines Wohnhauses im Katzwinkeler Ortsteil Elkhausen. Ausgebrochen war das Feuer am frühen Montagabend, 30. Dezember 2019, in einem Gebäude an der Straße nach Hönningen. In diesem Moment befand sich noch eine Person darin. Die ältere Dame konnte sich jedoch ins Freie retten, wo sie von Nachbarn in Empfang genommen wurde.

Inzwischen hatte das Feuer auf das gesamte Untergeschoss übergegriffen. Die Löschzüge Katzwinkel und Wissen waren schnell vor Ort, konnten aber nicht verhindern, dass die Flammen bis in das Stockwerk darüber vordrangen. Von der Drehleiter aus entfernten zwei Feuerwehrleute einige Dachpfannen. So wollte man versteckte Glutnester aufspüren. Wegen des Einsatzes von zahlreichen Trägern von Atemschutzgeräten war auch das in Wissen stationierte Spezialfahrzeug Atem- und Strahlenschutz vor Ort.

Neben 60 Feuerwehrleuten und der Polizei hatte man auch 20 ehrenamtliche Helfer der DRK-Bereitschaft Wissen aufgeboten. Der Einsatz dauerte aufgrund von langwierigen Nachlöscharbeiten bis nach Mitternacht. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden.