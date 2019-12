Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in der Friedrichstraße – Am Donnerstagnachmittag, 26. Dezember 2019, wurde in der Zeit zwischen 13:00 bis 13:30 Uhr ein VW Multivan im Bereich des S-Forum in der Friedrichstraße geparkt. In diesem Zeitraum zerkratzten unbekannte Täter die Beifahrerseite mit einem spitzen Gegenstand. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro.

Tatzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei