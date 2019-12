Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

BETZDORF – Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug in Betzdorf – In der Zeit von Sonntag bis Montag, 29. bis 30. Dezember 20190, zwischen 19:00 und 09:00 Uhr wurde an einem, in der Schillerstraße geparkten Mercedes der Mercedes-Stern abgerissen und entwendet. Der entstandene Schaden wird auf 200 Euro geschätzt.

Mögliche Tatzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei