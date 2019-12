Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

HERDORF-DERMBACH – Verkehrsunfall auf der Rolandstraße – Am Montagnachmittag, 30. Dezember 2019, gegen 15:10 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann mit seinem PKW die Rolandstraße. Hierbei stieß er, aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit, gegen einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW, der im absoluten Halteverbot abgestellt war. Es entstand Sachschaden in Höhe von 3.300 Euro. Quelle: Polizei