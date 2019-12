Veröffentlicht am 31. Dezember 2019 von wwa

MUDERSBACH – Haustür beschädigt – Vermutlich am Sonntag, 29. Dezember 2019, in der Zeit zwischen 03:00 bis 04:00 Uhr wurde in der Konrad-Adenauer-Straße der Glaseinsatz einer Haustür an einem Wohnhaus eingeschlagen. Zeugen konnten in diesem Zeitraum entsprechende Wahrnehmungen machen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro.

Weitere Tatzeugen werden gebeten sich mit der Polizei Betzdorf unter der Tel.-Nr. 02741/926-0 oder per Email an pibetzdorf.wache@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei