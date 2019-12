Veröffentlicht am 29. Dezember 2019 von wwa

DAUFENBACH-DÜRRHOLZ – Brand in Daufenbach – Hund weckt Familie – Die Leitstelle Montabaur meldete am frühen Sonntagmorgen, 29. Dezember, den Brand einer Terrasse in Daufenbach. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Puderbach stand ein angebauter Wintergarten an einem Einfamilienhaus in der Muscheider Straße in Vollbrand. An einem Wintergarten ähnlichem Anbau eines Einfamilienhauses kam es in der Nacht zum Sonntag, 29. Dezember, gegen 4.15 Uhr zu einem Brand. Warum das Feuer mitten in der Nacht ausbrach, muss die kriminaltechnische Untersuchung ergeben. Glück im Unglück hatte die Familie, dass der Familienhund den Brand bemerkte und seine Herrchen weckte. So konnten die Bewohner rechtzeitig das Haus verlassen und den Notruf 112 wählen. Beim Eintreffen der ersten Kräfte der Feuerwehr Puderbach stand der Anbau bereits in Vollbrand.

Durch einen direkten Löschangriff von innen und außen konnten die Flammen schnell eingedämmt und ein Übergreifen auf weitere Räume des Hauses verhindert werden. Der Wintergarten brannte jedoch vollständig aus. Auch die angrenzende Küche und das Bad sind stark in Mitleidenschaft gezogen. Nach rund zwei Stunden war der Einsatz der 23 Kräfte der Feuerwehr Puderbach beendet. Alle Brandnester waren durch den Einsatz der Wärmebildkamera gefunden und das Haus mittels Lüfter wieder rauchfrei gemacht. Die Einsatzstelle konnte an den Hauseigentümer, der in der Nachbarschaft wohnt, übergeben werden.

Das Haus ist derzeit nicht bewohnbar. Die Bürgermeisterin Anette Wagner war noch in der Nacht vor Ort, um sich ein Bild von der Lage zu machen. Ebenso war ein Mitarbeiter des Bauhofes da, denn es herrschten Minusgrade und das Löschwasser verursachte Straßenglätte.

Über die Schadenshöhe können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei Straßenhaus war mit vor Ort. Bei Tagesanbruch werden die Brandermittler ihre Arbeit aufnehmen. Personen kamen bei dem Feuer nicht zu Schaden. Fotos: Feuerwehr VG Puderbach