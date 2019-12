Veröffentlicht am 28. Dezember 2019 von wwa

OBERRADEN – Fahrzeug durch Warnbake beschädigt – Anlässlich einer Veranstaltung am Dorfgemeinschaftshaus am Mittwoch, 25. Dezember 2019, in Oberraden wurde das Autodach eines geparkten, schwarzen BMW 125i von einem unbekannten Täter durch einen Schlag oder Wurf einer Warnbake beschädigt. Nach Zeugenangaben liegt die Tatzeit am frühen Donnerstagmorgen, 26. Dezember 2019, zwischen 03:15 und 03:45 Uhr.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei