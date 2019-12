Veröffentlicht am 27. Dezember 2019 von wwa

LINZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 42 – Drei verletzte Personen – Am Freitagmorgen, 27. Dezember 2019, gegen 06:00Uhr überholte ein 29jähriger Autofahrer aus Bad Hönningen auf der B 42 in Unkel in Fahrtrichtung Bonn trotz bestehenden Überholverbotes mehrere PKW. Aufgrund Gegenverkehrs musste er wieder einscheren, touchierte eines der überholten Fahrzeuge im Frontbereich, wodurch dieses ins Schleudern geriet und mit einem entgegenkommenden Fahrzeug kollidierte. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden. Drei Unfallbeteiligte wurden mittelschwer verletzt und nach der Erstversorgung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Quelle: Polizei