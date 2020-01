Veröffentlicht am 19. Januar 2020 von wwa

WINDECK-SCHLADERN – Aufruf an alle Blutspender/innen – Stellen Sie sich vor, Sie kommen ins Krankenhaus und die für Sie so überlebenswichtige Blutspende wäre nicht vorhaben. Es wäre mehr als nur bedauerlich; es wäre tragisch. Da zu Beginn des Jahres durch viele äußere Einflüsse die Spendenbereitschaft abnimmt, rufen wir hiermit alle Blutspender/innen aus den Kreisen Rhein-Sieg, Altenkirchen und Bonn auf, am 21. Januar 2020, zur Närrischen Blutspende zu kommen. Diese beginnt bereits früher als gewohnt um 15:30 Uhr in der Kulturfabrik kabelmetal. Um 17:00 Uhr startet das Närrische Programm. Sicherlich haben Sie schon gehört, dass die DOMSTüRMER ihr Kommen als Schirmherren zugesagt haben. Freuen Sie sich ferner auf die Prinzengarde Sankt Augustin mit Spielmannszug, TeichGirls, Kinder/Prinzenpaare aus Eitorf, Dattenfeld und Windeck, Siegmatrosen, Turmgarde, Brückenwache usw. Der Eintritt ist frei. Für alle Spenderinnen und Spender gibt es nach der Spende eine Verpflegung sowie einen Pin und für alle Gäste Leckereien zum kleinen Preis. Die größte Blutspendegruppe erhält den DRK-Wanderpokal. Wir freuen uns auf Ihren Besuch und Ihre Unterstützung für Menschen in Not, Matthias Ennenbach.

