WINDECK-SCHLADERN – Kulturfabrik Kabelmetall – Närrische Jubiläumsblutspende – Jecke Charityaktion mit prominenter Unterstützung öffnet seine Tore – Zum zehnten Mal startet Matthias Ennenbach gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz die wohl bekannteste überregionale Blutspende. Dabei vereinen sich die Jecken im Bund Deutscher Karneval, DRK Orts- und Kreisverband sowie der Blutspendedienst West um ein Zeichen in der blutarmen Jahreszeit zu setzen. Denn im Januar eines jeden Jahres sind durch Krankheit, Urlaub usw. die Blutkonserven besonders knapp. Trotzdem werden sie uneingeschränkt für Dialysen, nach Unfällen, Operationen und weiteren medizinischen Maßnahmen benötigt. Neben den Dauerspendern sind dabei auch die Erstspender herzlich Willkommen, da immer weniger Menschen Blut spenden gehen. Und so freut sich der Bezirksvorsitzende Ennenbach mit seinem Planungsteam über jede Blutspende und Unterstützung. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder ein buntes Programm. Für alle Nichtkarnevalisten besteht auch die Möglichkeit, abseits des närrischen Trubels Blut zu spenden. Feiern Sie gemeinsam mit den DOMSTüRMERN als Schirmherren, den großen und kleinen Tollitäten aus Windeck und Eitorf, den Garden der Brückenwache, Turmgarde, Schladern, TeichGirls und der Prinzengarde Sankt Augustin mit Spielmannszug. Der Eintritt in die vom BDK zertifizierte Veranstaltung ist selbstverständlich frei. Und auch alle Nichtspender sind zum Feiern ausdrücklich eingeladen. Wegen der großen Nachfrage beginnt die Blutspende bereits um 15:30 Uhr, das närrische Programm um 17:00 Uhr. Für jeden Blutspender gibt es ein Präsent und die besonders gute Verpflegung durch die Windecker Blutspendedamen wird es auch in diesem Jahr wiedergeben. Jede Blutspende kann wieder einen Verein gezählt werden. Dieser kann wiederum den DRK-Wanderpokal des Blutspendedienstes West gewinnen. Weitere Informationen auch unter https://www.blutspendedienst-west.de/magazin/lokales/wenn-jecken-zu-lebensrettern-werden