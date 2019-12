Veröffentlicht am 25. Dezember 2019 von wwa

KOBLENZ – Wohnungsbrand in der Koblenzer Straße – Bewohner tot aufgefunden – Bei einem, in der Nacht zum Ersten Weihnachtstag, gemeldeten Brand eines Hauses in der Koblenzer Straße ist laut Polizei eine Person verstorben. Nachdem zunächst keine Meldungen über Verletzungen bei Einsatzkräften oder Anwohnern bekannt geworden waren, galt nach Überprüfung der gemeldeten Bewohner ein Mensch als vermisst. Nach Abschluss der Löscharbeiten und ersten Sicherungsmaßnahmen konnte die Feuerwehr bei der ersten Begehung des Brandortes eine leblose Person bergen. Es konnte nur noch der Tod festgestellt werden. Nach ersten Ermittlungen der Polizei dürfte es sich bei dem Verstorbenen um den 74jährigen Bewohner handeln. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern noch an. Quelle: Polizei