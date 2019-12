Veröffentlicht am 24. Dezember 2019 von wwa

HERDORF – Fußgänger bei Verkehrsunfall in Herdorf verletzt – Eine 39jährige Autofahrerin wollte am Montagabend, 23. Dezember 2019, gegen 19:47 Uhr von der Hornscheidstraße nach links in die Friedrichstraße einbiegen und übersah dabei einen 79jährigen Fußgänger, der im Einmündungsbereich die Fahrbahn überqueren wollte. Der 79jährige wurde leicht verletzt, am Fahrzeug entstand kein Schaden. Quelle: Polizei