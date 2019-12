Veröffentlicht am 24. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Sachbeschädigung in Kirchen – Unbekannte Täter beschädigten zwischen Samstag und Montag, 21. bis 23. Dezember 2019, zwischen 19:00 und 05:10 Uhr, In Kirchen, in der Bahnhofstrasse die Leuchtreklame am Haupteingang des Krankenhauses. Dabei entstand ein Schaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und bittet diese, sich unter der Telefonnummer 02741/926-0 zu melden. Quelle: Polizei