Veröffentlicht am 24. Dezember 2019 von wwa

HACHENBURG – Verkehrsunfall nach epileptischem Anfall – Zeuge stoppt noch fahrenden LKW – Am Montagnachmittag, 23. Dezember 2019, gegen 15:00 Uhr befuhr ein LKW mit Anhänger den Alexanderring in Fahrtrichtung Alpenrod. In Höhe des Parkhauses erlitt der Fahrer einen epileptischen Anfall, infolgedessen er auf die Gegenfahrspur geriet. Sodann wurde ein entgegenkommender PKW an der Fahrerseite touchiert. Dank eines entschlossenen Zeugen, der geistesgegenwärtig in den noch fahrenden LKW sprang, konnte das Gespann letztlich zum Stehen gebracht werden. Weitere Ersthelfer blieben bis zum Eintreffen der Rettungskräfte bei dem Fahrer des LKWs. Im Rahmen des Verkehrsunfalls wurde niemand verletzt. Quelle: Polizei