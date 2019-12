Veröffentlicht am 25. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Auffahrunfall in Kirchen – Ein 45jähriger und ein 53jähriger Autofahrer befuhren am Dienstagnachmittag, 24. Dezember 2019, gegen 14:18 Uhr, hintereinander die B 62, die Betzdorfer Straße, in Richtung Kirchen. In Höhe der Lindenstraße dachte der 53jährige, dass der vor ihm fahrende 45jährige links abbiegen wollte und beabsichtigte vorbeizufahren. Dieses Missverständnis führte jedoch zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wobei Sachschaden in Höhe von 3.800 Euro entstand. Quelle: Polizei