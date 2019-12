Veröffentlicht am 25. Dezember 2019 von wwa

ASBACH – Medizinischer Notfall nach Streichaktion – Am Dienstag, den 24. Dezember 2019 kam es zu einem polizeilichen Einsatz in der Bahnhofstraße in Asbach. Gemeldet wurden mehrere Personen, die über Übelkeit und kurzzeitige Bewusstlosigkeit nach einem vermutlichen Gasaustritt klagten. Die Ursache, so die Polizei, ist unklar. Fremdverschulden konnte nicht festgestellt werden. Sieben Personen wurden mit Vergiftungssymptomen in die umliegenden Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehr und der Rettungsdienst waren ebenfalls im Einsatz. Quelle: Polizei