KREIS ALTENKIRCHEN – Zumba Fitness: Kurse zu Jahresbeginn – Mitte Januar 2020 starten drei Zumba-Kurse der Kreisvolkshochschule (KVHS) in Altenkirchen. „Zumba Fitness-wurde 2001 von Alberto „Beto“ Perez gegründet und hat sich seitdem zu einer globalen Lifestyle-Marke entwickelt. Zumba verbindet Training, Entertainment und Kultur zu einem einzigartigen Tanz-Fitness-Erlebnis. Die einfach zu erlernende Choreographien bieten ein Workout für den ganzen Körper, was sich wie eine rauschende Feier anfühlt“, teilt die KVHS dazu mit. Zumba sei geeignet für alle, die etwas für ihre Figur tun wollen, aber auf den Spaß beim Training nicht verzichten wollen. Gut zu wissen: Für Zumba-Fitness muss man nicht tanzen können.

Die drei neuen Kurse umfassen jeweils zehn Termine unter Leitung von Lisa Graben und starten am Montag, dem 13. Januar (18.30 bis 19.30 Uhr), sowie am Mittwoch, dem 15. Januar, 16.45 bis 17.45 Uhr beziehungsweise 18 bis 19 Uhr. Veranstaltungsort ist die Tanzschule „Let´s dance“, die Teilnahme kostet 50 Euro.

· Informationen und Anmeldung: Kreisvolkshochschule Altenkirchen, Tel.: 02681-812212, E-Mail: kvhs@kreis-ak.de.