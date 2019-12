Veröffentlicht am 23. Dezember 2019 von wwa

WINDHAGEN – Größerer Wildunfall auf der A 3 – Wildschweine queren Autobahn – Am Montagmorgen, 23. Dezember, um 03:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Köln, in Höhe Kilometer 44, Gemarkung 53578 Windhagen, ein größerer Verkehrsunfall durch eine Rotte Wildschweine. Diese wurde beim Queren der Fahrbahn von mindestens zwei Personenwagen erfasst. Die zwei Fahrzeuge wurden teilweise stark beschädigt, ein Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit. Zwei von drei Fahrstreifen mussten aufgrund des Trümmerfeldes, bis zu deren Reinigung durch die Autobahnmeisterei, für circa anderthalb Stunden gesperrt werden. Quelle: Polizei