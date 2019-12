Veröffentlicht am 22. Dezember 2019 von wwa

WISSEN-KÖLN – Wissener Pfadfinder holen das Friedenslicht im Kölner Dom – 14 Pfadfinder der Royal Rangers Wissen machten sich am Sonntag 15. Dezember mit dem Zug auf nach Köln, um im Dom das Friedenslicht aus Bethlehem in Empfang zu nehmen. Der Aussendungsgottesdienst stand unter dem Motto „Mut zum Frieden“. In einer Gala wurde der Friedenslichtpreis verliehen. Unterschiedliche Gruppen hatten sich beworben, letztendlich entschied die Jury, ganz im Sinn der Pfadfinder, dass jeder Anwesende einen Friedenslichtpreis erhalten sollte und somit überreichten sich die Wissener Pfadfinder gegenseitig ihre Alltagsheld-Medaillen. Zurück in Wissen überreichten die Royal Rangers während ihrer Weihnachtsfeier das Friedenlicht an dem ersten Beigeordneten der Stadt Wissen Claus Behner