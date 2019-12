Veröffentlicht am 22. Dezember 2019 von wwa

BIRKEN-HONIGSESSEN – Weihnachtscircus Ronelli in Birken-Honigsessen – Am vierten Advent stand erneut eine Vorstellung des Weihnachtscircus Ronelli auf dem Programm. Station macht er wieder auf dem Festplatz in Birken-Honigsessen. Die Besucher zeigten sich begeistert von einigen neuen Darbietungen, so der Feuerspuckershow von Salomen-Gai und seinen zauberhaften Assistentinnen. Der Magier schickt regelrechte Flammenbälle in den Himmel, was recht spektakulär wirkt. Auch das „Reinigungsteam“ der Trumpfs kommt auf der Birkener Höhe gut an.

Als einer der Höhepunkte kann die Netzakrobatik unter der Circuskuppel gelten. Natürlich fand der Nikolaus auch am Vierten Advent wieder den Weg vom Nordpol nach Birken-Honigsessen. Es ist sogar Mitmachtag und Erwachsene zahlten Kinderpreise. Außerdem bekommen bei jeder Vorstellung alle Kinder ein Geschenk vom Weihnachtsmann. Am Sonntag und Montag beginnt die Vorstellung jeweils um 15 Uhr. An Heiligabend, wenn es schon um 14 Uhr losgeht, zahlt jedes Kind in Begleitung eines zahlenden Erwachsenen nur 5 Euro. Am 1. Weihnachtfeiertag ist Ruhetag.