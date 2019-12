Veröffentlicht am 22. Dezember 2019 von wwa

-BETZDORF – Neuwahl des SG 06 Vorstandes Die SG 06 Betzdorf lädt alle Mitglieder zu einer Versammlung am 08. Januar 2020 in das Clubheim im Stadion Auf dem Bühl herzlich ein. An diesem Abend soll der neue Vorstand des Vereins gewählt werden.

Normalerweise ist es in der heutigen Zeit problematisch, Interessenten für die ehrenamtliche Vorstandsarbeit zu finden. Mit der Tätigkeit übernimmt man eine große Verantwortung. Die SG 06 Betzdorf ist jedoch in der glücklichen Lage, der Versammlung Kandidaten präsentieren zu können, die bereit sind, die Vorstandsarbeit zu übernehmen. Selbstverständlich können während der Versammlung auch weitere Vorschläge gemacht werden. In jedem Fall ist aber sichergestellt, dass der Verein an diesem Abend einen neuen Vorstand erhalten wird. Damit ist es möglich auf der vom ausscheidenden Vorstand geschaffenen Basis auch die Kinder- und Jugendarbeit in der gewohnten Art und Weise fortzusetzen.

In den zurückliegenden Monaten konnte der Verein gerade in diesem Bereich große Fortschritte verzeichnen. Die SG 06 betreut jetzt wieder Kinder und Jugendliche in allen Altersklassen – von den „Bambinis“ bis zur A-Jugend. Wie lebendig der Verein ist, zeigt auch das erste Highlight im neuen Jahr: Vom 03. bis 05. Januar findet in der Gebhardshainer Sporthalle das erste Jugend-Neujahrsturnier statt, zu dem die SG rund 70 Mannschaften erwartet.

Tagesordnung zur Jahreshauptversammlung der SG 06 Betzdorf am 08. Januar 2020 ab 19:30 Uhr

im Clubheim der SG 06 im Stadion „Auf dem Bühl“:

1. Begrüßung

2. Wahl eines neuen Vorstands

3. Sonstiges