Veröffentlicht am 22. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Fund eines Schlüsselbundes in Kirchen – Am Freitagmittag, 20. Dezember 2019, gegen 14:50 Uhr, wurde in 57548 Kirchen, im Bereich Grindel, ein Schlüsselbund gefunden. Er enthielt vier verschiedene, nummerierte Schlüssel, einen PKW-Schlüssel sowie einen Zugangschip. Der Schlüsselbund wurde beim Fundbüro der VG Kirchen abgegeben. Quelle: Polizei