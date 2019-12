Veröffentlicht am 22. Dezember 2019 von wwa

NEITERSEN – Wiedbachtaler Frauenchor Neitersen richten Weihnachtsmarkt aus – Lange haben die Sängerinnen des Wiedbachtaler Frauenchores auf den Höhepunkt des Jahres hin gefiebert. Einen „Indoor-Weihnachtsmarkt“ hatte es bis dato noch nicht gegeben. „Wie sollen wir die Wiedhalle in ein Weihnachtsdorf verwandeln? Gelingt es uns das passende Ambiente zu schaffen? Wird diese Idee im Dorf und im weiteren Umfeld angenommen?“ All diese Fragen und noch viele mehr stellte man sich im Vorfeld. Das Ergebnis vieler arbeitsintensiver Tage konnte sich am 3. Adventssonntag dann sehen lassen.

Staunend betraten die Gäste um 13:00 Uhr die mit vielen kleinen und großen Lichtern geschmückte Halle. Acht Verkaufsstände luden zum Bummel durch das in Abendlicht getauchtes „Weihnachtsdorf“ ein. Die Aussteller boten von Handarbeiten über selbstgemachte Marmeladen, Öle und Gewürzmischungen, Drechselarbeiten und Holzkrippen, italienische Spezialitäten bis hin zu selbstgebackenen Weihnachtsplätzchen und Likören aus Eigenproduktion alles an was das Herz begehrte.

Eine Weihnachtsandacht zu Beginn der Veranstaltung, die von Pfarrer Bernd Melchert gehalten wurde, stimmte die Besucherinnen und Besucher auf das bevorstehende Christfest ein. Im Anschluss an den Gottesdienst konnte der Hunger mit heißen Suppen und Crepes sowie Kaffee und Kuchen vom reichhaltigen Buffet gestillt werden. Glühwein und Punsch, aber auch Kaltgetränke rundeten das kulinarische Angebot ab.

Um 15:00 Uhr begann das angekündigte Weihnachtskonzert, das eine Hornbläsergruppe unter der Leitung von Sven Hellinghausen mit weihnachtlichen Weisen, gespielt aus den Fenstern des kleinen Saals im oberen Teil der Wiedhalle, eröffnete. Der Frauenchor begrüßte anschließend, ebenfalls musikalisch, die zahleichen Gäste. Nach einem weiteren Auftritt der Turmbläser gesellte sich ein kleiner Kinderchor zu den Sängerinnen und gemeinsam trug man „We are the world“ und „In einer Höhle zu Bethlehem“ vor. Die Kinder wurden mit einem kleinen Präsent für ihren tollen Auftritt belohnt.

Alexander Oettgen zog das Publikum danach mit seiner gefühlvollen Stimme mit dem Lied „River“ von Joni Mitchell in seinen Bann. Dem folgte etwas später noch „Never Say Never“ von The Fray. Das Konzert beendete der Wiedbachtaler Frauenchor mit dem bekannten Weihnachtslied „Winterwonderland“.

Nach dem musikalischen Teil klang der Indoor-Weihnachtsmarkt langsam aus und diejenigen, die dagewesen sind, konnten von einer tollen Veranstaltung berichten. Allen Helferinnen und Helfern aber auch den Gönnern des Chores, die zum Gelingen dieses Events beigetragen haben, sagten die Sängerinnen und Sänger auf diesem Weg nochmals herzlichen Dank. Der Wiedbachtaler Frauenchor wünscht allen ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein gesundes und erfolgreiches Jahr 2020. (keoe)