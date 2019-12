Veröffentlicht am 21. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Einladung zur „bewussten Auszeit“ – Vortrag mit Anleitungen – Am Donnerstag, dem 16. Januar 2020 um 19.00 Uhr findet im Schützenhaus von Wissen-Schönstein ein Workshop statt, den man als „Anleitung zum Wohlbefinden“ beschreiben könnte.

Eigentlich fehlt es uns an nichts. Wären da nicht die alltäglichen Herausforderungen. Überstunden, Elternabende, Familie und Beruf miteinander vereinbaren, Angehörige pflegen und vieles mehr. Wie oft formuliert man den Satz: „Ich habe keine Zeit.“ Unabhängig davon, ob der Terminkalender ganz voll oder eher leer ist. Das einzige was fehlt ist ein unbeschwertes Glücksgefühl, die Zufriedenheit, die Ausgeglichenheit. Was läuft falsch in unserer Gesellschaft? An welchen Schräubchen können wir drehen, damit wir uns wohler fühlen und zufriedener sind? Oft sind es nur Kleinigkeiten oder neue Gewohnheiten, die zu einer kleinen Veränderung mit großer Wirkung führen.

Da dieses Thema breit gefächert ist und das Einführen neuer Gewohnheiten ein – sich erinnern – erfordert, soll es nicht bei einem Abend bleiben. Der Vortrag von etwa 2 ¼ Stunden ist eine in sich schlüssige Einheit, die bei entsprechendem Interesse um weiterführende Veranstaltungen ergänzt wird.

Veranstalter ist die kfd Schönstein mit Unterstützung vom katholischen Bildungswerk Region Rheinland-Pfalz. Dozentin ist Ursa Schmidt. Sie ist Oecotrophologin (FH) und Heilpraktikerin für Psychotherapie mit Ausbildung in „Acceptance und Commitment Therapy“ (ATC) am Institut für die Entwicklung personaler und interpersonaler Kompetenzen an der Universtät zu Köln. Sie hat einige Jahre an der Realschule unterrichtet und seit vielen Jahren Erfahrung mit therapeutischen Malen. Frau Schmidt ist für die Menschen da, wenn das Leben aus dem Gleichgewicht gerät oder die „Haut dünner wird“.

Der Kostenbeitrag beträgt 12,50 Euro, kfd-Mitglieder zahlen nur 10,- Euro. Anmeldungen sind bei allen Mitarbeiterinnen der kfd, per E-Mail mwinninghoff@t-online.de und Whattsapp 0170-4338775 möglich.