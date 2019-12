KIRCHEN – Jägerzaun und Betonfundament beenden Autofahrt

Veröffentlicht am 20. Dezember 2019 von wwa

KIRCHEN – Verkehrsunfall in Kirchen – Bei einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag, 18. Dezember, in Kirchen entstand circa 2.000 Euro Sachschaden. Ein 18jähriger Fahranfänger befuhr mit einem Pkw die Heinrich-Krämer-Straße in Richtung Untere Schwelbelstraße. Infolge eines Bedien- und Fahrfehlers kam er mit seinem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Jägerzaun und einem Betonfundament. Quelle: Polizei