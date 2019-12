Veröffentlicht am 19. Dezember 2019 von wwa

WISSEN – Landwirte demonstrieren in Wissen – Auch im Landkreis Altenkirchen folgten Landwirte einem Aufruf der Initiative „Land schafft Verbindung“. So bei Wehbach oder wie hier an der B 62 zwischen Wissen und Betzdorf. Vierzehn Traktoren und einige Fahrzeuge der Landtechnik u. ä. hatten sich im späten Mittwochnachmittag auf dem Parkplatz Wingertshardt in Position gebracht und dabei alle Lampen eingeschaltet. Landwirte unter anderem aus Mittelhof, Wissen, Birken-Honigsessen und Katzwinkel wollten mit diesem Flashmop auf ihre Anliegen aufmerksam machen.

Kritik übt man beispielsweise an der geplanten neuen Düngeverordnung: „Wir müssen nun ausbaden, was die Politik über lange Jahre versäumt hat!“ Es seien sogar Existenzen in Gefahr. Besonders ärgert es die Bauern, so ihre eigene Einschätzung, dass sie nicht genügend mitreden dürfen.