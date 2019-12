Veröffentlicht am 19. Dezember 2019 von wwa

RETTERSEN – Nachtrag. Verkehrsunfall auf der B 8 – Drei Personen verletzt – Am Mittwochmorgen, 18. Dezember 2019, gegen 04.50 Uhr befuhr ein 21jähriger Mann mit seinem PKW die B 8 aus Weyerbusch kommend in Richtung Altenkirchen. 500 Meter hinter Rettersen kam er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab. Fahrer und zwei weitere Insassen wurden verletzt. Eine Person wurde von der Feuerwehr aus dem PKW befreit werden. Zwei Personen wurden ins Krankenhaus Altenkirchen, die dritte Person in die Uni-Klinik Bonn eingeliefert. Foto: VG Feuerwehr AK