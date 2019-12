Veröffentlicht am 28. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Seniorensicherheitsberater informieren auch in 2020 – Wann ist ein Gewinnspiel eine Abzocke? Ruft die Polizei mich tatsächlich Zuhause an? Und will der nette Mann vor der Tür mir wirklich nur ein Zeitungs-Abo verkaufen? Dies sind nur einige wenige Fragen, die die Senioren-Sicherheitsberater in ihren Informations- und Beratungsstunden beantworten. Auch im neuen Jahr geben die ausgebildeten Ehrenamtlichen wieder an jedem ersten Freitag im Monat von 10 bis 12 Uhr im Stadtteiltreff, Rheintalweg 14, Neuwied, Tipps zu Sicherheitsthemen. Nächster Termin ist der 3. Januar. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.