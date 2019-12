Veröffentlicht am 19. Dezember 2019 von wwa

NEUWIED – Acht Meter hoher Weihnachtsbaum erstrahlt über Segendorf – Während an vielen Orten die Weihnachtsbaumernte abgeschlossen ist und der eigentliche Weihnachtsbaumverkauf kurz vor dem Fest auf Hochtouren läuft, investiert die Stadt Neuwied in die Zukunft. Ein neuer acht Meter hoher Naturbaum wurde im Stadtteil Segendorf oberhalb des Wasserbehälters gepflanzt und soll zukünftig im Advent bis kurz nach dem Jahreswechsel erstrahlen. Von seinem Standort aus erfreut der Festbaum nicht nur die Bewohner Segendorfs, sondern ist auch noch in anderen Stadtteilen bis hin zum Wiedtal gut sichtbar. Die bisher hierfür verwendeten Nadelbäume sind durch Wetter- und Umwelteinflüsse leider abgestorben.