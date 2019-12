KREIS ALTENKIRCHEN – Volkshochschulen starten mit neuem Programmheft ins Jahr 2020

Veröffentlicht am 19. Dezember 2019 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Von A wie Aquarell bis Z wie Zumba: Volkshochschulen starten mit neuem Programmheft ins Jahr 2020 – Lecker kochen, fremde Sprachen oder Entspannungstechniken lernen, den Sternenhimmel über dem Westerwald erkunden oder doch noch die einmalige van Gogh Ausstellung in Frankfurt besuchen: „Das neue Programm der Kreisvolkshochschule Altenkirchen für den Zeitraum von Januar bis Juni 2020 bietet viele Möglichkeiten“, betonte Landrat Dr. Peter Enders bei der Vorstellung des aktuellen Programmheftes. Mit einer breit gefächerten Angebotspalette, die vom zertifizierten Finanzbuchführungslehrgang über die Website-Programmierung, Bierbrauworkshop, Gebärdensprachkurs, Smartphone- und zahlreichen Gesundheitskursen bis hin zum Sprachenlernen mit Muße für Ältere reicht, startet die Kreisvolkshochschule und deren Außenstellen in das neue Jahr.

Inhaltlich ist das gemeinsame Programm aufgeteilt in die klassischen fünf Fachbereiche sowie regional nach Außenstellen. Hier finden sich manch bekannte Angebote, aber es gibt auch viel Neues im aktuellen Programmheft zu entdecken. Das Heft gibt einen Überblick über alle Angebote, die die unter dem Dach des Kreises zusammen geschlossenen Volkshochschulen anbieten: von Mudersbach, Kirchen und Daaden über Hamm, Wissen bis nach Altenkirchen und Flammersfeld gibt es Kurse und Vorträge in den Bereichen Politik, Gesellschaft, Natur und Umwelt, Kultur und Kreatives Gestalten, Gesundheit, Sprachen sowie EDV, Arbeit und Beruf.

„Immer im Programm unserer Kreisvolkshochschule vertreten sind eine Vielzahl von Sprachkursen. Ob Klassiker wie Englisch, Französisch und Spanisch oder exotischere Angebote wie Japanisch, Portugiesisch, Schwedisch, Niederländisch oder Gebärdensprache – wer etwas Neues lernen möchte, ist bei der VHS gut aufgehoben. Das Angebot umfasst sowohl Einsteiger- als auch weiterführende Kurse“, erläuterte der pädagogische Leiter Bernd Kohnen.

Das Programmheft ist, ebenso wie das aktuelle Fortbildungsheft für Erzieher und Erzieherinnen 2020, in den Rathäusern, den VHS-Außenstellen und natürlich in der Geschäftsstelle der Kreisvolkshochschule erhältlich. Es kann telefonisch unter 02681-812211 oder bei den Außenstellen vor Ort angefordert werden. Im Internet sind die Programme unter www.kreisvolkshochschuleak.de verfügbar, auch als Download. Hier können die Kurse des neuen Semesters bereits online gebucht werden.

Foto: Präsentierten das neue Programm der Kreisvolkshochschule: (von rechts) Landrat Dr. Peter Enders, Inge Wiedenhöfer-Becker (KVHS) und Bernd Kohnen, pädagogischer Leiter der KVHS. Foto: Kreisverwaltung Altenkirchen